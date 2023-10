Attentato Bruxelles, continuano le ricerche: la fuga dell’attentatore in moto | VIDEO

In un comunicato, però, il centro di crisi ha sottolineato che nel video condiviso dal presunto aggressore sui social network “la nazionalità svedese delle vittime è citata come possibile motivo dell’attacco” e che dunque potrebbe non esserci alcun collegamento con il conflitto tra Israele e Palestina.

La polizia belga ha perquisito la zona di Schaarbeek per più di tre ore e mezza. Non essendo stata trovata traccia dell’aggressore, l’area è stata riaperta al pubblico intorno alle quattro e mezza del mattino. Il presunto jihadista, 45 anni, ha rivendicato l’attacco sui social network.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle.

Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob

— Paul Golding (@GoldingBF) October 16, 2023