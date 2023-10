E’ nata un’altra stella al Barcellona: chi è Marc Guiu, il baby-talento in gol dopo 32 secondi | VIDEO

CalcioWeb

Un altro ‘gioiellino’ del vivaio del Barcellona inizia a mettersi in mostra con la prospettiva di diventare uno dei calciatori più forti in circolazione. Il riferimento è a Marc Guiu, attaccante spagnolo subito decisivo in Liga spagnola. E’ entrato nella storia durante la sfida contro l’Athletic Bilbao: è entrato al 35′ st al posto di Fermin, altro prodotto del vivaio, e appena 32 secondi dopo l’ingresso in campo ha realizzato la rete dell’1-0, poi risultato finale.

Poco dopo la marcatura, il ragazzo si è fatto ammonire per un’entrata dura nei confronti di un avversario. Grazie al successo contro l’Athletic, il Barcellona è terzo in classifica con 24 punti, dietro a Girona e Real Madrid che ne hanno 25. Ed è già altissima l’attesa per la sfida di sabato prossimo nel ‘Clasico’ contro il Real Madrid in una sfida che non ha bisogno di presentazioni.

Chi è Marc Guiu

Marc Guiu Paz è un calciatore spagnolo classe 2006, attaccante del Barcellona. E’ una prima punta forte fisicamente e con ottime capacità anche nel gioco aereo. Si è dimostrato un calciatore in grado di fare reparto da solo e ‘dialogare’ bene con i compagni di reparto.

E’ un prodotto del vivaio del Barcellona e si è messo in mostra in tutta la trafila con la maglia blaugrana: dall’Under 16 al Barcellona B e adesso anche in prima squadra. Adesso il gol storico contro il Bilbao, confermato anche dalla reazione della famiglia: i genitori sono scoppiati a piangere.

🥲 Marc Guiu’s family reacting to his goal on first professional appearance… Football. ❤️✨ pic.twitter.com/W7kGRuiEdk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023

𝑰𝒍 𝒔𝒐𝒈𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏𝒐 😍

Nuova stellina classe 2006 al Barça: Marc Guiu ⭐

Gol al primo pallone toccato ne #LaLiga 🔥#Guiu #Barcellona #DAZN pic.twitter.com/EubvZN7rOD — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 22, 2023