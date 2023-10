Il Bari cambia allenatore, via Mignani: la situazione per il sostituto

CalcioWeb

Non solo il Lecco, anche un’altra squadra del campionato di Serie B è pronta a cambiare l’allenatore dopo la prima parte di stagione. Si tratta del Bari, reduce da un inizio di stagione deludente. Dopo la beffa della mancata promozione in Serie A contro il Cagliari, la squadra non è stata in grado di confermarsi e l’allenatore è stato virtualmente esonerato.

Il Bari ha conquistato appena 10 punti in 9 partite (frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 1 sconfitta) e attualmente occupa la 12ª posizione. La vetta della classifica è distante 10 punti, quella playoff tre mentre i punti in più sulla zona retrocessione sono quattro.

Panchina Bari, la situazione

Secondo le ultime notizie il Bari avrebbe deciso di esonerare Michele Mignani. Il tecnico paga il pareggio contro la Reggiana e in particolare il rendimento deludente. I primi nomi per il sostituto sono Luca D’Angelo e Fabio Liverani, me negli ultimi minuti si è registrato lo scatto decisivo di Pasquale Marino.

Si tratta di un allenatore di grande esperienza. Nel corso della carriera ha guidato Milazzo, Ragusa, Paternò, Foggia, Arezzo, Catania, Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Palermo, Empoli, Spal e Crotone.