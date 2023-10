Bologna, il diamante Zirkzee fa gola a una big di Serie A: fissato il prezzo

CalcioWeb

Tre gol nelle prime otto partite in stagione, la squadra che si stacca subito dalle zone calde della bassa classifica e mette anche in difficoltà le grandi. Joshua Zirkzee e il Bologna hanno iniziato in maniera decisamente positiva la stagione, seppur la titolarità dell’attaccante olandese sia arrivata quasi per caso.

Il talento, prelevato per 9 milioni dal Bayern Monaco la passata stagione, è sempre stato tenuto in forte considerazione, ma le prestazioni in campo non sempre hanno ripagato l’hype intorno al calciatore. Quest’anno, complice il repentino addio di Marko Arnautovic nella fase finale del mercato estivo, Zikzee si è ritrovato titolare e si è dimostrato subito a suo agio. Lampi di talento, voglia di incidere, anche una buona media gol a dispetto di quello che è stato, probabilmente, il suo difetto più grande in questi anni di crescita.

Zirkzee nel mirino di una big di Serie A

E quando un attaccante gioca bene, è giovane e mostra anche del potenziale, le antenne delle big si alzano repentinamente. La prima squadra a mostrare interesse per il centravanti oranje, secondo “Tuttosport”, sembra essere stato il Milan. I rossoneri devono rinnovare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione con l’eterno Giroud che avrà 38 anni, Okafor che si alterna fra lo sport di esterno e quello di prima punta e Luka Jovic ‘in prova’.

Indipendentemente dal futuro dell’ex Fiorentina, il Milan dovrà operare con decisione in attacco dopo che nello scorso mercato estivo ha rinforzato maggiormente gli altri reparti. Il prezzo che oggi il Bologna chiede per Zirkzee è di circa 20 milioni, cifra che potrebbe lievitare in caso dovesse continuare l’intera stagione a buoni livelli. Per abbassare le richieste i rossoneri potrebbero giocarsi la carta Saelemaekers, esterno belga in prestito al Bologna, il cui cartellino potrebbe essere ‘scontato’ dal costo complessivo dell’operazione Zirkzee.