Il Bologna presenta la terza maglia: l’effetto ‘optical’ è spettacolare | FOTO e VIDEO

Nel giorno del 114° anniversario dalla fondazione del Club, il Bologna Fc 1909 presenta l’ultimo dei kit gara per la stagione 2023-24. Nella nuova terza maglia il rosso e il blu si intrecciano in una grafica optical avvolgente e molto impattante. Come le versioni Home e Away, anche questo kit è interamente realizzato con tessuti Eco Fabric, al 100% provenienti da plastica riciclata, a conferma dell’impegno condiviso da Macron e Bologna Fc 1909 nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità.

Il nuovo optical kit del Bologna è a girocollo con bordo in maglieria blu, tonalità che ritroviamo anche sui bordi manica, qui insieme ad una sottile linea rossa orizzontale. È sul fondo bianco della maglia che linee ondulate e astratte s’intrecciano a creare l’effetto optical. Il retrocollo è personalizzato con i colori del Bologna, la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters dello sponsor tecnico. Nel retrocollo esterno è stampata in rosso la scritta “WE ARE ONE”, claim identificativo del club. Sul petto, in stampa siliconata, a destra in blu il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, il logo del Bologna Fc 1909.

Per i pantaloncini sono previste tre opzioni: gli inediti rossi con coulisse blu e con una banda diagonale blu sulla coscia anteriore destra e su quella posteriore sinistra, o in alternativa i pantaloncini bianchi o blu con bande diagonali rosse, entrambi già presentati con il kit gara da casa e trasferta. I calzettoni blu hanno nella parte anteriore la scritta BOLOGNA in rosso, stesso colore della V posta sul polpaccio.

La nuova terza maglia ha una vestibilità Body Fit. Il principale tessuto utilizzato è Eco Fabric, nello specifico Eco Sirena Light e la presenza del pannello in Eco Micromesh sul retro rende il capo più leggero e traspirante. I nuovi kit gara del Bologna, così come tutti i capi della linea di abbigliamento realizzati da Macron per il Club rossoblù, sono disponibili da oggi per l’acquisto online sui siti bolognafcstore.com e macron.com, presso gli Official Store del Bologna Fc 1909, il Macron Sports Hub e Macron Store di Bologna. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.