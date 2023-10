Cagliari sotto 0-3, poi 24 minuti di follia: Pavoletti ribalta 4-3 il Frosinone!

CalcioWeb

Se l’antipasto della domenica di Serie A è questo, ci aspetta una giornata a dir poco spettacolare! Il lunch match della 10ª Giornata tra Cagliari e Frosinone, scontro importantissimo in chiave salvezza, regala grandi emozioni e ben 7 gol.

I ciociari partono forte, trascinati dal talento del giovane scuola Juventus Soulè che firma una doppietta nel primo tempo ma provoca anche un rigore per i padroni di casa: Mancosu colpisce la traversa dal dischetto, Jankto spara fuori la respinta.

Giornata complicata per il Cagliari: 4 minuti dopo il rientro in campo Brescianini firma lo 0-3. Fino al 71′ la gara sembra destinata a terminare con il successo dei laziali, meritatamente avanti di 3 reti, ma negli ultimi 24′ minuti di gara succede di tutto.

Pavoletti, entrato nella ripresa, sforna l’assist che permetta ad Oristanio (anche lui subentrato) di accorciare le distanze al 72′. Makoumbou raddoppia la quota gol dei sardi al 76′. Poi Pavoletti si mette in proprio: in pieno recupero, l’esperto bomber firma una doppietta al 94′ e al 96′, facendo esplodere la Sardegna Arena per il 4-3 finale del Cagliari che vince, in maniera pazzesca, la sua prima gara stagionale in Serie A.