Calciomercato, la Juventus ha preso un portiere svincolato: c’è la firma

CalcioWeb

La Juventus è concentrata sulla stagione in corso con il chiaro obiettivo di raggiungere il miglior risultato in campionato. La squadra di Massimiliano Allegri è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e la dirigenza è attiva per migliorare la squadra già a gennaio. Le ultime settimane sono state movimentate in casa bianconera: prima la positività di Pogba e poi la squalifica di Fagioli per il caso scommesse.

Il dirigente Giuntoli è già attivissimo per la finestra invernale con l’obiettivo di chiudere l’arrivo di tre calciatori: due centrocampisti e un attaccante. La dirigenza ha confermato l’aumento di capitale per permettere all’ex Napoli di intervenire già dai primi giorni di gennaio. Nel frattempo è stato definito l’arrivo di un portiere svincolato: è arrivata la firma di Gian Marco Crespi.

Chi è Gian Marco Crespi

Gian Marco Crespi è un portiere classe 2001, nato a Roma. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Gozzano. Nel 2020 firma per il Crotone, poi le avventure in prestito ancora con Gozzano, poi Renate, Pistoiese e Picerno.

A gennaio 2023 passa alla Juventus Next Gen e nel febbraio dello stesso anno ha ricevuto la convocazione in prima squadra. Il 1° settembre 2023 rescinde consensualmente il contratto con il Crotone. Si svincola sul mercato ed è libero di firmare con altre squadre. Nelle ultime ore sono andati in scena contatti proprio per il ritorno alla Juventus e l’accordo è stato raggiunto.

Per il momento prenderà il posto di Giovanni Garofani, portiere della Juventus Next Gen costretto a fermarsi 4 mesi a causa di un grave infortunio. Gian Marco Crespi avrà modo di mettersi in mostra e già dalla prossima stagione potrebbe entrare a far parte della batteria dei portieri della prima squadra. La Juventus, infatti, ha in mente una mezza rivoluzione sul fronte portiere e l’addio con Szczesny è molto probabile.