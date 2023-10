Calciomercato, il Milan ha messo le mani sul primo innesto: superata la Juve

CalcioWeb

L’inizio di stagione del Milan è stato molto altalenante in campionato e Champions League e soprattutto le ultime partite hanno fatto emergere qualche limite di troppo della rosa a disposizione di Stefano Pioli. In Serie A la concorrenza è sempre più agguerrita e in Champions League la corsa alla qualificazione è in salita.

La dirigenza è già in contatto per concretizzare le prime trattative per il mercato di gennaio. E’ ai dettagli l’operazione del primo rinforzo per gennaio: si tratta di Juan Miranda del Betis. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla cifra di 3 milioni di euro e il nero su bianco è previsto già dalle prossime settimane. Il Milan ha superato la concorrenza della Juventus e di altre squadre della Liga spagnola.

Chi è Juan Miranda, il calciatore pronto ad indossare la maglia del Milan

Juan Miranda è un calciatore spagnolo classe 2000, difensore del Betis. Si tratta di un terzino sinistro che predilige la fase di spinta, è dotato di una buona progressione palla al piede ed è in grado di disimpegnarsi sia nella fase difensiva che offensiva. Si è dimostrato un calciatore pericoloso anche nel gioco aereo. E’ in grado di giocare anche in una difesa a 3 ed è stato paragonato a Marcos Alonso.

Cresciuto nelle giovanili di Betis e Barcellona, si dimostra subito un calciatore di grande prospettiva e gioca anche in Champions League. Nel 2019 passa in prestito biennale allo Schalke. Non trova molto spazio e torna in blaugrana. Nel 2021 passa a titolo definitivo al Betis con il Barcellona che si assicura il diritto del 40% della futura rivendita. E’ pronto al definitivo salto di qualità in una squadra importante come il Milan. Già bloccato per la prossima stagione, il club rossonero ha chiesto di anticipare i tempi a gennaio per garantire un’alternativa di lusso a Theo Hernandez.