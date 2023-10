Calciomercato, la ‘petizione’ dei tifosi della Juventus per il ritorno in attacco

CalcioWeb

La Juventus è sempre più una seria candidata per la vittoria dello scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria sul campo del Milan con il punteggio di 0-1 e la classifica è sempre più corta. L’organico dei bianconeri è forte e in grado di lottare fino alla fine per lo scudetto e la dirigenza è già concentrata per la sessione invernale di calciomercato.

La qualifica di Fagioli e il caso doping di Pogba hanno rovinato i piani di Massimiliano Allegri, chiamato ad una vera e propria emergenza almeno fino a gennaio. La dirigenza ha avviato operazioni importanti per la mediana che potrebbero concretizzarsi già nelle prossime settimane. Si valuta anche l’arrivo di un altro attaccante.

La ‘petizione’ dei tifosi per il ritorno in attacco

Una voce delle ultime ore ha scatenato i tifosi della Juventus. Il grande ex Douglas Costa ha deciso di lasciare i LA Galaxy, attualmente è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra. Il calciatore è in contatto per il trasferimento in Saudi League e nelle prossime ore sarà in Arabia Saudita per valutare le proposte.

Una parte della tifoseria della Juventus ha manifestato il desiderio di rivedere il 33enne brasiliano con la maglia bianconera. Per il momento non si sono registrati contatti. Le qualità del calciatore dal punto di vista tecnico non sono state mai in discussione: è un calciatore in grado di saltare l’uomo con facilità, è bravo palla al piede e anche in fase realizzativa. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Gremio, Shakhtar, Bayern Monaco e LA Galaxy.