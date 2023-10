Caos scommesse, terremoto nel calcio: Fabrizio Corona svela altri due nomi! | FOTO

CalcioWeb

Si allarga lo scandalo delle scommesse e le ultime notizie rivelate da Fabrizio Corona sono bomba. Tutto è nato dalla notizia delle indagini nei confronti di Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus accusato di scommesse illecite. Lo juventino si è autodenunciato, ma rischia comunque una squalifica fino a tre anni. La questione ora ruota intorno a quali tipo di scommesse avrebbe piazzato il calciatore, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore il calciatore avrebbe confermato di aver scommesso anche sul calcio.

Poi le nuove rivelazioni: “anche Tonali e Zaniolo scommettono”. E’ quanto comunicato da Fabrizio Corona attraverso il proprio sito Dillinger News su Instagram, dopo aver già anticipato l’indagine sul calciatore della Juventus.

“Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi”, ha aggiunto in un post successivamente cancellato dopo l’arrivo della Polizia. “E’ venuta a prendermi la Polizia a casa, sto andando in Questura a Milano”, il messaggio di Corona in una Storia Instagram.

“Per queste problematiche, i nomi dei due calciatori, anche se ce lo impediranno dopo questo sit, li faremo lo stesso ma posticipiamo alle 18”, il messaggio sempre di Corona in un’altra Storia. Poi la notizia è stata svelata definivamente con un’altra Storia: “ecco svelati i nomi, anche Zaniolo e Tonali scommettono”.