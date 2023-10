Caso scommesse, non solo Fagioli! La bomba di Corona: “coinvolto big della Nazionale”

CalcioWeb

Nella mattinata odierna è venuta fuori una notizia che ha sconvolto la Juventus: Nicolò Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illecite. La notizia confermerebbe alcune indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona lo scorso mese di agosto in merito a una forma di dipendenza dal gioco d’azzardo.

E Corona sembra pronto al bis. Il “Re dei paparazzi” sarebbe pronto a svelare altri nomi coinvolti nella vicenda, a partire da un che ha tutta l’aria di sembrare piuttosto pesante.

“Coinvolto un giocatore della Nazionale”

“Domani secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse“, ha dichiarato Corona sui social aggiungendo, in un’intervista a TvPlay: “Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto di giocatori che ora sono in attività. Io, nell’arco delle prossime settimane, a partire da domani, attraverso il mio sito Dillinger News, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, che è molto più famoso di Fagioli e in questo momento gioca all’estero. Non solo scommetteva, ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina“.