Champions League, Milan a secco di gol: un record che imbarazza

CalcioWeb

Nell’edizione 2023-2024 della Champions League ci sono soltanto due squadre rimaste ancora a zero gol: il Benfica e il Milan. Ma il digiuno dei rossoneri, senza nulla togliere ai portoghesi, fa ben più rumore. Non soltanto per il blasone e per il DNA europeo che accompagna da sempre il club vincitore di 7 Champions League, ma anche per la durata. Un vero e proprio record negativo.

5 partite senza gol, è record!

Il Milan è diventato la prima squadra italiana a non segnare neanche un gol in 5 partite di Champions League consecutivamente. Pareggi a reti bianche contro Newcastle e Dortmund, netta sconfitta per 3-0 contro il PSG nell’edizione della Champions League di quest’anno, ma il digiuno dei rossoneri dura dalla doppia semifinale persa con l’Inter nella scorsa edizione. Un triste fil rouge fatto di aridità offensiva e musi lunghi.

I numeri della crisi

I rossoneri non buttano la palla in rete da 497 minuti. L’ultimo gol è stato quello di Giroud al 43′ del primo tempo della sfida dei quarti di finale contro il Napoli nell’edizione 2022-2023. Ieri, contro il PSG, Pulisic è stato poco lucido (o troppo altruista) nel servire il bomber francese in contropiede, quando avrebbe potuto battere a rete da posizione invidiabile.

Preoccupante anche il digiuno di Giroud, a secco dall’1 settembre, e di Leao, senza gol dal 23 settembre: sommati sono 86 giorni di astinenza dalle marcature. La panchina non aiuta: ieri contro il PSG c’era soltanto Jovic arruolabile, ma che si è fatto male nel riscaldamento; Okafor out per affaticamento; Chukwueze fermo per infortunio in nazionale.

Una crisi dalla quale il Milan deve uscire al più presto possibile: dopo 3 partite giocate, è fermo all’ultimo posto nel girone con 2 punti, 3 gol subiti e 0 segnati. Numeri che imbarazzano la gloriosa storia europea del Diavolo.