Champions League, Ancelotti beffa il Napoli: l’Inter piega il Benfica | CLASSIFICHE

Si torna in campo in Europa con due italiane impegnate nel martedì che apre la seconda giornata dei gironi di Champions League. Il Napoli viene battuto dall’ex tecnico Carlo Ancelotti, alla guida di un Real Madrid bello in fase offensiva e un po’ disattento dietro, premiato da un pizzico di fortuna.

L’Inter, impegnata contro il Benfica, si affida a Thuram in una giornata in cui Lautaro Martinez avrebbe potuto fare meglio del poker siglato nell’ultima di Serie A, ma è rimasto incredibilmente a secco.

Napoli-Real Madrid

Partita ricca di emozioni quella giocata al Maradona fra Napoli e Real Madrid. Fra i tanti campionissimi in campo, a sbloccarla è il protagonista meno atteso, Ostigaard che di testa batte Kepa. Il pari dei ‘Blancos’ arriva su errore di Di Lorenzo che si fa intercettare un passaggio da Bellingham, palla a Vinicius che apre il piattone e batte Meret.

Poco dopo Bellingham si mette in proprio, slalom gigante in area e gol dell’1-2. Una combo pugilistica, il Napoli incassa, barcolla ma non va al tappeto. Il pareggio arriva su calcio di rigore, piuttosto dubbio, fischiato per fallo di mano di Nacho: dal dischetto Zielinski non sbaglia.

E se il Napoli potrebbe aver avuto un po’ di fortuna in questo episodio, sul 2-3 i partenopei sono stati decisamente sfortunati: un missile da fuori area di Valverde centra la traversa, poi rimbalza sulla testa di Meret e finisce beffardamente in rete.

Classifica Girone C

Real Madrid 6 Napoli 3 Braga 3 Union Berlino 0

Inter-Benfica

Dopo i 4 gol alla Salernitana, Lautaro Martinez ha l’occasione di farne 5 al Benfica. Ma non ne segna neanche uno. Il ‘Toro’ prende una traversa, un palo, uno glielo salvano sulla linea in scivolata dopo aver saltato il portiere e sugli ultimi 2 trova un super Trubin a sbarrargli la strada. Ma per fortuna c’è Thuram.

A sbloccare la gara contro il Benfica, che sembrava stregata, ci pensa il francese capitalizzando un cross dalla destra di Dumfries. È quanto basta all’Inter per raccogliere 3 punti pesantissimi.

Classifica Girone D

Real Sociedad 4 Inter 4 Salisburgo 3 Benfica 0