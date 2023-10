Chiellini scatena la polemica: “il rigore al Napoli è assurdo” | VIDEO

CalcioWeb

Le prime partite della 2ª giornata della fase a gironi di Champions League hanno regalato tante emozioni ed indicazioni sul passaggio del turno. Il Napoli di Rudi Garcia non è riuscito a confermare la vittoria all’esordio contro il Braga e al ‘Maradona’ è arrivata la sconfitta casalinga contro il Real Madrid. Gli azzurri passano in vantaggio con un colpo di testa del difensore Ostigard, poi i talenti dei Blancos decidono di mettersi in mostra. Prima il pareggio di Vinicius, poi la prodezza di Bellingham.

Al 54′ il Napoli trova il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Zielinski, nel finale l’autogol di Meret sul bellissimo tiro di Valverde.

Il post-partita si è infiammato proprio sul rigore concesso al Napoli per un tocco di mano del difensore Nacho. Per l’arbitro è calcio di rigore. Non è dello stesso avviso il difensore Giorgio Chiellini, ex Juventus. “Ancelotti ha analizzato bene l’episodio, sono d’accordo sul rigore. Da difensore è assurdo, sei su un rimpallo, il braccio è un po’ alto ma il pallone colpisce prima il piede”.

🚨 Muy mal el arbitraje en esta jugada, Nacho se tira al suelo y el balón golpea su mano en rebote, después de golpear su pierna y el cuerpo de Osimhen, un regalito del arbitraje sin discusión alguna, decisión que cambio el tono del partido, pero el RM hizo justicia 🚨 pic.twitter.com/mzzk11m1Wu — Felix Venegas (@VenegasFD) October 3, 2023