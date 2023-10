Cioffi torna all’Udinese e viene accolto con uno striscione di contestazione | FOTO

CalcioWeb

In casa Udinese la tensione è altissima. L’inizio di stagione della squadra bianconera non è stato all’altezza e la classifica inizia a diventare da brividi. In 9 giornate la squadra ha collezionato appena 6 punti frutto di 6 pareggi e 3 sconfitte, appena 5 gol fatti e 13 subiti.

La decisione è stata quella di esonerare l’allenatore Sottil. Il tecnico ha pagato un rendimento pessimo ormai da mesi e il pareggio casalingo contro il Lecce è risultato fatale.

Cioffi torna all’Udinese, l’accoglienza dei tifosi

L’Udinese ha ufficializzato anche il nome del sostituto: il ritorno di Gabriele Cioffi dopo l’esperienza della stagione 2021/2022, in cui era subentrato a Luca Gotti. I tifosi bianconeri non hanno gradito la decisione dell’allenatore di accettare la corte dell’Hellas Verona e l’accoglienza non è stata delle migliori: “da infame te ne sei andato, la Nord non ha dimenticato”, si legge in uno striscione.

Durissima accoglienza degli ultras dell’#Udinese nei confronti del nuovo allenatore Gabriele #Cioffi: “Da infame te ne sei andato… La Nord non ha dimenticato!!” pic.twitter.com/vdXmRNRBWz — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 25, 2023