Come sta il portiere del Waalwijk? La prima FOTO di Vaessen dopo il terribile scontro

Si sono verificati momenti di grande paura nel campionato olandese. La partita di Eredivisie tra Waalwijk e Ajax è stata sospesa nei minuti finali (sul risultato di 2-3) dopo un terribile scontro in area di rigore tra il portiere Vaessen e l’attaccante Brian Brobbey. L’estremo difensore del Waalwijk ha perso i sensi ed è crollato a terra.

I tentativi di rianimazione in campo sono stati tempestivi e poi l’estremo difensore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Adesso è fuori pericolo e ha riportato solo una violenta contusione.

La compagna Alexandra Budai ha pubblicato una foto del portiere al momento del ritorno a casa. Nell’immagine si notano alcuni regali ricevuti nelle ultime ore, tra cui fiori e un cesto di frutta. Sul volto del portiere, però, si possono notare anche i segni del terribile scontro.