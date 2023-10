Del Piero, sfuma il ritorno alla Juventus: la nuova destinazione è clamorosa

CalcioWeb

E’ pronta a ripartire la carriera da dirigente di Alessandro Del Piero. Considerato uno dei calciatori italiani più forti di sempre, la carriera è stata di altissimo livello soprattutto con la maglia della Juventus. La bacheca è ricca di trofei: 6 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale, 1 Supercoppa e 1 Coppa Intertoto e 1 Mondiale con la maglia della Nazionale italiana. È stato inserito inoltre per sei volte tra i candidati alla vittoria del Pallone d’oro, arrivando in quarta posizione per due volte.

La prima esperienza della carriera è stata con la maglia del Padova, poi l’immediata consacrazione alla Juventus. Diventa subito un protagonista della squadra e un idolo dei tifosi. Vince tantissimi trofei con i bianconeri. Le ultime avventure sono state con Sydney FC e Delhi Dynamos. Poi ha intrapreso la carriera da opinionista sportivo nei più importanti programmi in Italia e all’estero.

La nuova carriera di Del Piero, il ruolo da direttore sportivo

Alessandro Del Piero è pronto ad una nuova pagina della carriera e le ultime indiscrezioni sono clamorose. Secondo voci provenienti dall’Arabia, Pinturicchio potrebbe presto ricoprire il ruolo di direttore sportivo dell’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo. Sfuma, dunque, un possibile ritorno alla Juventus. Il 48enne ex bianconero non ha bisogno di presentazioni, è famoso in tutto il mondo ed è in grado di rappresentare al meglio il club dal punto di vista sportivo e della comunicazione.

L’Al Nassr è reduce da un periodo entusismante, addirittura 10 vittorie consecutive in tutte le competizioni e proprio CR7 è stato il grande trascinatore. In classifica occupa la 4ª posizione, a -2 dalla vetta occupa dall’Al Hilal. La squadra è in campo per preparare la partita contro l’Abha e la vigilia è stata sicuramente condizionata dalle voci sul possibile arrivo di Alessandro Del Piero.

Pinturicchio è in grado di spostare gli equilibri, anche sotto l’aspetto mediatico. In attesa di comunicazioni ufficiali.