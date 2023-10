Douglas Costa torna alla Juventus? L’annuncio del calciatore scatena il mercato

CalcioWeb

La Juventus si è rilanciata per la vittoria dello scudetto e il successo sul difficile campo del Milan ha confermato la forza dell’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. La squalifica di Fagioli per il caso scommesse e il caso doping di Pogba hanno rovinato i piani ai bianconeri, chiamati ad una vera e propria emergenza fino a gennaio.

La dirigenza è già attivissima sul calciomercato per anticipare i tempi e regalare all’allenatore almeno due centrocampisti. La ciliegina sulla torta potrebbe essere l’arrivo di un attaccante per completare una ‘batteria’ già molto competitiva. Il nome in pole è quello di Berardi del Sassuolo, ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una suggestione: il ritorno di Douglas Costa.

Le parole del calciatore

Il brasiliano si è svincolato e la soluzione del ritorno in Italia potrebbe diventare caldissima. “Nessun giocatore al mondo può rifiutare la Juventus. E’ il club del mio cuore, che amo e di certo non negherei mai una chiamata da parte del club. Ciò che desidero di più adesso è essere lì a lottare per tornare ai giorni di gloria, perché so che insieme ai nostri fan sarebbe possibile farlo! Ed è ai massimi livelli che la Juventus deve essere sempre”, le parole di Douglas Costa a ‘TuttoJuve’.

“Oltre alla sfida di riportare il club tra i migliori al mondo, io tifo Juventus e nessun giocatore potrà mai dirle di no. Ripeto, nessun giocatore al mondo può rifiutare una loro offerta. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e quando ti fanno squillare il telefono, non puoi pensarci più di tanto. Devi accettare il più velocemente possibile! Indossare quei colori significa lasciare il sangue ad ogni allenamento e ad ogni partita. Perché la Juventus è una famiglia, una squadra di guerrieri, una squadra nata per essere campione sempre ogni anno”.