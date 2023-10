Esonero e contatto ‘segreto’: Hernan Crespo può tornare in panchina

CalcioWeb

Hernan Crespo è pronto a tornare in panchina con il chiaro obiettivo di rilanciarsi dopo le ultime esperienze. La carriera da allenatore non è completamente decollata e la prossima avventura dovrà essere quella della definitiva consacrazione. Ex calciatore, di ruolo di attaccante, il nome di Crespo non ha bisogno di presentazioni.

In carriera ha conquistato tantissimi trofei: campionati argentini, Coppa Italia, Supercoppe italiane, Premier League, campionati italiani e Coppa Uefa. Dopo la prima stagione da calciatore con la maglia del River Plate, il salto di qualità si è registrato in Italia, al Parma. Poi Lazio, Inter, Chelsea, la parentesi al Milan, Genoa e Parma.

Nel 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore, dalla Primavera del Parma. Poi gli esoneri alla guida di Modena, Banfield e San Paolo. L’ultima esperienza è stata all’Al-Duhail e i risultati sono stati positivi.

Crespo pronto per una nuova esperienza

Hernan Crespo è in trattativa per iniziare una nuova esperienza della sua carriera, alla guida del Racing Club di Avellaneda. Il club ha deciso di esonerare Gago dopo la sconfitta casalinga contro l’Independiente.

“Il Racing Club ringrazia Fernando Gago per il suo tempo trascorso come allenatore della squadra professionistica, la sua dedizione, impegno, capacità di lavoro durante i due anni della sua gestione con risultati sportivi e il consolidamento di un progetto globale con la promozione dei calciatori delle giovanili. Allo stesso tempo gli augura il massimo successo per il prosieguo della carriera”. I contatti con Crespo sono entrati nel vivo e una decisione è attesa a stretto giro di posta.