Europa e Conference League, risultati e classifiche: poker Roma e rimonta Fiorentina

Serata positiva in campo europeo per le squadre italiane. Dopo la bella vittoria dell’Atalanta sul campo dello Sporting, si sono disputate altre due gare: in campo la Roma e la Fiorentina. Netta vittoria dei giallorossi che continuano a confermare tutte le potenzialità e in particolar modo le capacità realizzative di Romelu Lukaku. La sfida di Europa League contro il Servette si è conclusa sul risultato di 4-0.

E’ proprio l’ex Inter a sbloccare il risultato con un gol dopo 21 minuti. La media realizzativa del belga con la maglia giallorossa è impressionante. Nella ripresa si scatena Belotti e il ‘Gallo’ realizza una bella doppietta. Partecipa alla festa anche Pellegrini, poi costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

In Conference League pareggio nel finale della Fiorentina contro il Ferencvaros e la corsa alla qualificazione è ancora apertissima. La prestazione dei viola è stata dai due volti e la nota positiva è principalmente la reazione nella ripresa. Gli ospiti si portano in doppio vantaggio con Varga e Cisse. Al 67′ Barak riapre la partita, poi un fuorigioco millimetrico nega a Nico Gonzalez il gol del pareggio. In pieno recupero il definitivo 2-2 di Ikone.

Classifica Gruppo G Europa League

Slavia Praga 6 Roma 6 Servette 0 Tiraspol 0

Gruppo F Conference League

Ferencvaros 4 Genk 4 Fiorentina 2 Cukaricki 0