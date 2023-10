Fabrizio Corona svela le prove dello scandalo scommesse: confessioni inedite ad ‘Avanti Popolo’ su Rai3

CalcioWeb

L’attesa è finita: Fabrizio Corona si è presentato alla trasmissione ‘Avanti Popolo’ in diretta su Rai 3 per svelare i dettagli e le nuove rivelazioni sullo scandalo delle scommesse. La situazione legata al mondo del calcio è sempre più delicata e sono in arrivo pesanti conseguenze anche sul campionato di Serie A.

L’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha svelato i nomi dei primi calciatori: Nicolò Fagioli della Juventus, Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, Sandro Tonali del Newcastle e Nicola Zalewski della Roma. Il calciatore della Juventus ha confessato le giocate sul calcio e patteggiato una squalifica di 7 mesi. Zaniolo e Zalewski, invece, continuano a rispedire al mittente le accuse.

Corona ad ‘Avanti Popolo’, la puntata

Nella prima parte l’attacco a Luciano Spalletti, Ct della Nazionale italiana: “quando sono andati a prendere Tonali e Zaniolo era stato giusto, la maglia azzurra ha un valore. Dovrebbe accusare la Procura di sciacallaggio. Si dovrebbe vergognare”.

Su Fagioli: “quando io ho pubblicato la notizia, la Juventus lo ha subito tolto per cercare di recuperarlo. Non è vero che è andato subito in Figc, va 10-15 giorni dopo. Fagioli sono sei anni che giocava, le persone che gli dovevano i soldi sono andati fuori dal ritiro della Juventus. Un suo amico mi ha detto che alle medie e al liceo già giocava. E’ malato di ludopatia”.

“Fagioli e Tonali giocano nel 2011 a Piacenza, crescono insieme e si incrociano con un gruppo di persone che sono il fulcro di questa indagine. Zaniolo non si è autodenunciato al contrario di altri, non sa che ci sono le prove. Il metodo? Do i soldi a un altro e faccio scommettere un altro al posto mio”.

L’inchiesta si può allargare? “Il business è troppo ampio, dipende dalla Procura di Torino, quanto ha voglia di indagare”. Su Zalewski: “è fidanzato con una ragazza che è la figlia di una mia amica. Gioca da anni, ho le prove. La diffida non arriverà mai. E’ il miglior amico di El Shaarawy, amicissimo di Zaniolo e scommette sempre, sempre, sempre”.