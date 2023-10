Follia a Siracusa: guerriglia con i tifosi dell’Acireale dopo la partita | VIDEO

CalcioWeb

E’ andata in scena una partita importante valida per il campionato di Serie D Girone I, di fronte Siracura e Acireale. La sfida si è conclusa sul risultato di 3-1 con i gol realizzati da De Caro, Aliperta e Favetta per i padroni di casa, inutile la marcatura di Monteperto per gli ospiti.

La partita è salita alla ribalta anche per un motivo da condannare. Si sono verificati scontri pesanti tra tifosi che hanno spinto le forze dell’ordine ad utilizzare le maniere forti. Il bilancio parla già di alcuni feriti.

Lancio di petardi, bombe carta e rissa con spranghe: è questo il racconto di una giornata di follia in Serie D. La situazione è diventata pesante e solo l’intervento della Polizia ha evitato conseguenze ancora più gravi. Si sono registrati diversi feriti e ad avere la peggio è stato un Agente della Polizia municipale, trasportato in ospedale.