Il Milan sfonda nel finale: il solito Pulisic regala 3 punti contro il Genoa | CLASSIFICA

Il Milan approfitta del passo falso dell’Inter contro il Bologna e vola in testa alla classifica. E’ andato in scena l’ultimo anticipo dell’8ª giornata del campionato di Serie A e il Genoa si è confermata una squadra insidiosa. L’assenza di Retegui è stata pesantissima in fase di finalizzazione. Il tecnico Pioli si è affidato al turnover e i cambi nella ripresa hanno fatto la differenza.

Il Genoa si schiera con Gudmundsson e Malinovsky, i rossoneri rispondono con il tridente formata da Okafor, Jovic e Chukwueze. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, ma solo sotto l’aspetto dell’agonismo. Non si registrano, infatti, occasioni da gol.

Nella ripresa Pioli manda in campo Leao e Pulisic per Okafor e Chukwueze. La prima vera occasione è proprio per Leao. Al 76′ Maignan è miracoloso e salva il risultato. La partita sembra indirizzata sul pareggio, all’87’ è Pulisic a siglare il gol del definitivo 0-1. Nel recupero espulso Maignan, in porta va Giroud e la punizione si stampa sulla traversa. Espulso anche Martinez. Proprio Giroud salva il risultato nel finale. Il Milan vola in testa alla classifica in solitaria, a +2 dall’Inter.

La classifica

Milan 21 Inter 19 Juventus 17 Napoli 14 Fiorentina 14 Atalanta 13 Lecce 12 Bologna 11 Sassuolo 10 Frosinone 9 Monza 9 Torino 9 Roma 8 Genoa 8 Verona 8 Lazio 7 Udinese 5 Empoli 4 Salernitana 3 Cagliari 2