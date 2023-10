Genoa-Milan, gol di Pulisic irregolare? La verità dell’attaccante: “l’ho toccata con…”

CalcioWeb

Nel bel mezzo dello scandalo scommesse ogni altro argomento è passato in secondo piano. Ma prima che Fabrizio Corona sganciasse le varie bombe, la polemica principale dell’ultimo turno di Serie A riguardava il Milan. I rossoneri si sono presentati alla sosta per le Nazionali da primi in classifica, a +2 sull’Inter, grazie al successo ottenuto sul Genoa grazie alla rete di Christian Pulisic.

Le polemiche sono nate proprio in merito al gol dell’esterno americano che avrebbe controllato la palla con il braccio per poi girarsi e battere il portiere. Una dinamica piuttosto particolare che, in assenza di una chiara immagine che ne certificasse il tocco con il braccio, il Var ha giudicato come regolare.

La versione di Pulisic

Prima della partita fra USA e Germania, Christian Pulisic è intervenuto a dare la sua versione dei fatti negando di aver toccato la palla con il braccio: “quelle situazioni sono sempre snervanti, poi dopo un po’ inizi a essere pessimista e pensi che arriverà un epilogo negativo. Questa volta è andata bene. A mio avviso comunque è stata una decisione giusta. Ho controllato il pallone con il petto ed è scivolato sull’ascella, ma non l’ho colpito con il braccio. Da regolamento non è fallo. Quando ho segnato non ho nemmeno pensato che ci potessero essere problemi, alla fine è stato giusto convalidare il gol“.