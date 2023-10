Chi è Giulia Bernacci: la fidanzata di Fagioli vittima di gravi insulti | FOTO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è stato colpito delle ultime ore dal caso Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juventus è finito in un’inchiesta della procura di Torino per un caso di scommesse su piattaforme illegali. Gli atti sono stati trasmessi dal magistrato alla Procura federale della Figc, che ha già ascoltato il calciatore e quasi concluso l’indagine.

Lo juventino si è autodenunciato, ma rischia comunque una squalifica fino a tre anni. Potrebbe decidere di patteggiare per ridurre la pena. Il reato, solitamente, prevede una sanzione, ma il discorso è diverso per Fagioli, che essendo un tesserato rischia una lunga squalifica dalla giustizia sportiva. La questione ora ruota intorno a quali tipo di scommesse avrebbe piazzato il calciatore, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore il calciatore avrebbe confermato di aver scommesso anche sul calcio.

Le offese alla fidanzata Giulia Bernacci

La notizia ha scatenato tantissime reazioni anche nel mondo del web. In alcuni casi è stato oltreppassato il limite e il riferimento è alle offese nei confronti di Giulia Bernacci, fidanzata del calciatore. “Fagioli ha limitato i commenti”, “non bastava i soldi che guadagnavi”, “dì a quello sfigato del tuo fidanzato che neanche sa cos’è Torino. Che fallito”, “dici a Nico se mi fa una bella bolla per sabato”, sono solo alcuni messaggi sui social.

Ad un foto di tre giorni fa si sono aggiunte anche reazioni di sostegno. “Tutta la mia solidarietà a te, e a Nicolò Fagioli. Lascia perdere quelli che ti insultano sono malati, fanno una brutta vita e non si rendono conto di quanto loro siano degli sfigati invidiosi. Forza Nicolò”, “mi spiace per questa ragazza che deve leggere tutti questi commenti”, “ma non vi fate schifo a commentare così e attaccare un ragazzo che potrebbe essere un vostro coetaneo e soprattutto attaccare la sua ragazza svegliatevi sempre più allibita che nel 2023 ci sia più gente ignorante che intelligenti davvero”, “dai Giulia fatti forza e stai vicino a Nicolò, delle brutte parole fregatene sai come funzionano i social”, sono altri messaggi.

Giulia Bernacci è una modella e una influencer molto seguita sui social, da oltre 40mila follower. Inizia a lavorare a Milano per uno dei marchi di moda più famosi, poi intraprende anche la ‘carriera’ da influencer. E’ molto attiva anche sul profilo Instagram, come conferma la FOTOGALLERY in alto.