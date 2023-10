Guerra in Israele, dramma nel calcio: assassinato ex attaccante | NOME, DETTAGLI e VIDEO

E’ sempre più alta la tensione in Israele. Nel dettaglio Hamas ha dato inizio ad un’operazione militare nei territori israeliani. Miliziani della Striscia sono entrati in Israele, mentre missili venivano lanciati contro le città in un’operazione combinata. L’esercito israeliano ha risposto con un attacco aereo su Gaza. Il bilancio dei morti è drammatico.

La situazione avrà ripercussioni anche nel mondo del calcio: i campionati israeliani sono stati fermati e la gara della Nazionale contro la Svizzera è stata ufficialmente sospesa. Anche il mondo del calcio piange la morte di un ex attaccante. Tra le vittime dell’attacco di Hamas al kibbutz di Be’eri si registra anche il nome di Lior Asulin. Un altro calciatore, Ben Binyamin del Kiriyat Yam, è rimasto gravemente ferito.

Lior Asulin è stato un calciatore israeliano, classe 1980 ed ex attaccante. Cresciuto nel settore giovanili del Maccabi Herzliya, si dimostra un calciatore affidabile e passa in prima squadra. Poi i prestiti con Maccabi Petah Tikva, Bnei Sakhnin, Beitar Gerusalemme, Bnei Yehuda. Nel 2007 si registra l’occasione più importante, all’ Hapoel Tel Aviv. Poi il prestito all’Apollon Limassol.

Dal 2008 in poi indossa 9 maglie: Maccabi Petah Tikva, Hapoel Be’er Sheva, Hapoel Ramat Gan, Hapoel Rishon LeZion, Hapoel Petah Tikva, Hapoel Ashkelon, Hapoel Petah Tikva, Hapoel Marmorek e Hapoel Nazareth Illit.

Israeli footballer Lior Asulin’s last video at the Supernova rave before being killed by Hamas fighters.

He was celebrating his 43rd birthday. #LiorAsulin #Hamas #Israel pic.twitter.com/Py5Hd0s9RT

— Nishan Sampreeth Chilkuri (@nishanchilkuri) October 9, 2023