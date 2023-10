Incidente stradale per Okafor: l’attaccante del Milan ferito alla testa

CalcioWeb

Disavventura per Noah Arinzechukwu Okafor, attaccante del Milan e della Nazionale svizzera. Una prima comunicazione della federazione elvetica recitava: “Noah Okafor ha lasciato il ritiro della Svizzera per un lieve infortunio alla testa”. Il numero 17 rossonero non prenderà parte alla partita contro Bielorussia, in programma il 15 ottobre.

Secondo quanto riportato da SportMediaset il calciatore del Milan è stato vittima un lieve incidente stradale nel quale si è procurato un piccolo taglio all’arcata sopraccigliare per il quale sono stati necessari pochi punti di sutura. Okafor non era alla guida dell’auto.

Una volta arrivato nel ritiro della Nazionale, l’attaccante rossonero è stato visitato dallo staff medico che ha preferito rimandarlo a casa per permettere alla ferita di guarire. Okafor tornerà a disposizione di Stefano Pioli per preparare la partita di domenica 22 ottobre contro la Juventus.