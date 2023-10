Serie A, indagato Danilo Iervolino: le accuse al presidente della Salernitana

CalcioWeb

Danilo Iervolino, ex proprietario dell’università telematica Pegaso e presidente della Salernitana, il segretario generale del sindacato Cisal Francesco Cavallaro, il segretario generale del ministero del Lavoro Concetta Ferrari e Fabia D’Andrea, all’epoca dei fatti vice capo di gabinetto del ministro del Lavoro, risultano indagati a Napoli in un’inchiesta della Guardia di Finanza su presunte corruzioni commesse per ottenere il parere favorevole, già negato dal ministero, alla divisione del patronato Encal-Inpal in Encal-Cisal e Inpal conservandone però i vantaggi economici e patrimoniali. E’ quanto riporta l’Ansa.

Gli inquirenti hanno chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 24 novembre.

“Prediamo atto della diffusione, tardiva e non casuale, di questa notizia”, è quanto dichiarato dall’avvocato Alessandro Diddi, legale di Concetta Ferrari, contattato dall’ANSA.

“Peccato che siano già state chieste delle misure cautelari per gli indagati, tutte rigettate dal giudice per le indagini preliminari sia dal Tribunale delle Libertà di Napoli”.

L’università Pegaso in una nota precisa che “si tratta di una vicenda precedente all’attuale gestione, per la quale è stata fornita piena collaborazione alla Procura, che ha qualificato Università Pegaso come parte lesa e si riserva di ricorrere in tutte le sedi a propria tutela”.