L’Italia rifila 4 gol a Malta e ‘avvisa’ l’Inghilterra: adesso la super sfida a Wembley

CalcioWeb

La Nazionale italiana mette alle spalle le polemiche degli ultimi giorni per il caso scommesse e conquista tre punti importantissimi per la corsa alla qualificazione ai prossimi Europei. La squadra di Luciano Spalletti risponde all’Ucraina (in grado di vincere contro la Mecedonia del Nord) e raggiunge in classifica proprio Sudakov e compagni.

L’Italia si schiera con il tridente inedito formato da Kean, Raspadori e Berardi, gli ospiti rispondono con Mbong e Montebello. Gli azzurri si dimostrano subito nettamente superiori dal punto di vista tecnico e provano a mettere le cose in chiaro. Subito un’occasione per i padroni di casa e solo la traversa salva gli ospiti. Il gol è nell’aria e arriva al 22′, il merito è di un calciatore in grandissima forma: il centrocampista Bonaventura.

Al 45′ l’Italia trova il raddoppio con un tiro a giro di Berardi, bravissimo a superare il portiere avversario con un tiro a giro. Nella ripresa sempre Berardi sfiora il tris, al 65′ è proprio l’attaccante del Sassuolo a chiudere definitivamente i conti. Nel finale il palo di Bastoni e gli ingressi di Udogie e Scamacca. Nel recupero in gol Frattesi. Finisce 4-0. L’Italia sale a 10 punti come l’Ucraina, martedì la supersfida contro l’Inghilterra.