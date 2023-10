La Juventus blocca il nuovo difensore: l’idea è anticipare l’affare a gennaio

CalcioWeb

La Juventus è reduce dal pareggio nella 7ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta e continua a confermarsi in zona Champions League. Il distacco dalla coppia di vetta Inter-Milan è di quattro punti e nelle ultime due giornate si è rilanciato prepotentemente anche il Napoli. La gara dei bianconeri contro la compagine di Gasperini è stata nettamente condizionata dai problemi in attacco, in particolar modo dai forfait di Vlahovic e Milik.

Il dirigente Giuntoli inizia a muoversi in anticipo sul calciomercato con l’idea di costruire una squadra sempre più competitiva. Un reparto destinato ad una mezza rivoluzione è la difesa. Bremer e Danilo si sono dimostrati i difensori più affidabili, Gatti ha commesso qualche errore, Rugani è una buona alternativa, mentre Alex Sandro continua la fase di involuzione anche fisica. Ecco perché la Juventus ha bisogno di un tassello di grande esperienza e qualità. Il nome valutato con grande attenzione è quello di Victor Lindelof.

Chi è Victor Lindelof

Victor Lindelof è un calciatore svedese classe classe 1994, attualmente al Manchester United. E’ un difensore centrale con capacità di giocare sia a destra che a sinistra e con capacità di adattarsi anche da terzino destro. Si tratta di un calciatore bravo in entrambe le fasi del gioco, di spinta e difensiva. E’ forte nel gioco aereo ed è migliorato molto anche in marcatura e in anticipo.

Cresciuto nei settori giovanili di Västerås SK e Benfica, la prima vera esperienza è stata con la prima squadra del club svedese. Nel 2012 passa al Benfica, prima in seconda squadra e poi con i grandi, dimostrandosi un calciatore affidabile. L’ultima esperienza è stata con la maglia del Manchester United.

Il contratto con i Red Devils è in scadenza nel 2024 e le trattative per il rinnovo sono bloccate. Secondo voci provenienti dalla Spagna la Juventus avrebbe avviato i contatti con il calciatore per la prossima stagione, a parametro zero, ma potrebbe anche anticipare i tempi a gennaio dietro pagamento di un ‘rimborso’ allo United.