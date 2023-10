Juventus, colpo da scudetto per gennaio: nel mirino un big della Premier League

CalcioWeb

L’inizio di stagione della Juventus è stato decisamente positivo. Dopo 8 giornate di campionato i bianconeri si ritrovano al 3° posto con 17 punti fatti, due in meno dell’Inter e 4 in meno del Milan capolista che affronteranno dopo la sosta per le nazionali. Allegri ha indicato nel quarto posto l’obiettivo stagionale, ma l’assenza dalle coppe europee e il blasone della Juventus impongono, quantomeno, di provare a lottare per lo scudetto.

E per farlo i bianconeri avrebbero pronto un grande rinforzo per il mercato di gennaio. Dall’Inghilterra, infatti, rimbalza la voce di un’interesse della Juventus per Jadon Sancho, esterno in rotta con il Manchester United dopo gli screzi con Ten Hag. Nonostante il grande talento, Sancho è stato messo fuori rosa per lo scarso rendimento in allenamento, comportamento del quale non si è mai voluto scusare, portando alla rottura del rapporto con l’allenatore.

L’operazione

La Juventus avrebbe l’intenzione di imbastire una trattativa sulla base del prestito, propedeutica a un eventuale ingaggio definitivo da definire la prossima estate. Il nodo da sciogliere è quello dell’ingaggio: il calciatore inglese percepisce circa 20.000.000 milioni l’anno, cifra che rischia di essere troppo alta anche se, come sembra, metà dell’ingaggio dovesse restare a carico dei ‘Red Devils’. Anche il Borussia Dortmund, ex squadra di Sancho, ha espresso il proprio interesse verso il giocatore.