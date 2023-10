Juventus, il padre di McKennie contro Allegri: la ‘lezione’ di tattica all’allenatore | FOTO

CalcioWeb

La Juventus non è andata oltre lo 0-0 nel match di alta classifica della 7ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta. La squadra di Massimiliano Allegri ha fatto fatica in attacco, condizionata soprattutto dalle pesanti assenze di Vlahovic e Milik. Il protagonista principale è stato il portiere Szczesny, in grado di riscattare gli errori contro il Sassuolo e salvare il risultato con una parata strepitosa sulla punizione di Muriel.

I bianconeri sono in corsa per obiettivi importanti e la squadra è attrezzata per lottare per lo scudetto. Attualmente occupa il quarto posto in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Le scelte di Massimiliano Allegri continuano a scatenare discussioni, in particolar modo la gestione di Weah.

Allegri, le critiche sulla gestione di Weah

La sessione estiva di calciomercato ha regalato l’arrivo di Timothy Weah, un calciatore ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. Dopo un impatto molto importante nel pre-campionato, l’ex Lilla è stato messo da parte e le ultime esclusioni hanno scatenato motivi di disappunto.

In particolar modo è arrivato il messaggio polemico di John McKennie, padre del centrocampista bianconero. “Metti McKennie a centrocampo! Weah sull’ala! Hanno dimostrato di giocare bene nelle loro posizioni prospettiche!”