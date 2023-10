Juventus, proposto uno scambio folle dal Napoli: è tutto legato alla cessione di Osimhen

CalcioWeb

Iniziano a scatenarsi le prime bombe di calciomercato in vista della sessione invernale. L’avvio di stagione ha confermato la forza della Juventus, a stretto contatto con le milanesi e pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal blitz contro il Milan e si è rilanciata per il primo posto. La squalifica di Fagioli per le scommesse e il caso doping di Pogba hanno rovinato i piani al club bianconero e la dirigenza è pronta a correre ai ripari.

La dirigenza ha confermato l’aumento di capitale per garantire a Giuntoli un tesoretto per costruire una squadra ancora più forte. Il reparto sotto osservazione è sicuramente il centrocampo. I nomi noti sono quelli di Hojbjerg del Tottenham e Samardzic dell’Udinese. L’ultima notizia riguarda la clamorosa offerta del West Ham per il centrocampista Locatelli, reduce dal gol decisivo contro il Milan: 40 milioni di euro. Il club bianconero inizia a valutare la cessione e potrebbe vacillare nelle prossime settimane. Si è proposto Douglas Costa ma per il momento i bianconeri sono ‘freddi’.

La proposta folle del Napoli sul calciomercato

Le ultime voci dall’ambiente del calciomercato sono clamorose e il riferimento è ad un possibile scambio con il Napoli. Gli Arabi continuano il pressing al Napoli per Victor Osimhen e avrebbero rilanciato un’offerta shock da 150 milioni di euro. Il nigeriano non sembra più incedibile dopo le ultime vicende: dal rapporto difficile con Rudi Garcia all’ultimo infortunio.

Il Napoli inizia a muoversi per un eventuale sostituto ed è tornato alla ribalta un vecchio nome. Secondo le ultime notizie il presidente De Laurentiis avrebbe sondato con la Juventus il ritorno di Arkadiusz Milik, protagonista di un ottimo rendimento con la maglia azzurra. Il polacco non è un titolare per Allegri e la cessione non è da escludere. La pedina di scambio potrebbe essere Zanoli, pallino di Giuntoli e chiuso al Napoli da Di Lorenzo.