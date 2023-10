La Juventus vince una partita stregata: 1-0 al Verona e vetta della classifica dopo più di 3 anni!

CalcioWeb

Delirio Juventus nel match della 10ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a sfondare nel finale il muro dell’Hellas Verona con un gol a tempo quasi scaduto di Cambiaso. Beffa per gli ospiti, protagonisti di una buona prestazione in fase difensiva. I bianconeri tornano momentaneamente in testa alla classifica, a più di 3 anni dall’ultima volta.

La Juventus si schiera con la coppia formata da Vlahovic e Kean, gli ospiti rispondono con Bonazzoli e Djuric. Partenza sprint dei padroni di casa con il chiaro obiettivo di sbloccare subito il match e scattare momentaneamente in testa alla classifica. Al 13′ grandissima giocata di Kean che si libera e lascia partire un tiro angolato (con leggera deviazione di Vlahovic) che si infila alle spalle di Montipo. L’arbitro però annulla per il fuorigioco di un… tacchetto. La prima occasione per gli ospiti si registra nei minuti finali del primo tempo.

Nel secondo tempo ancora Kean trova il gol, questa volta con un colpo di testa. L’arbitro annulla per un fallo su Faraoni. L’allenatore Allegri manda in campo Kostic e Chiesa, proprio l’attaccante della Nazionale italiana sfiora subito il gol ma il Verona fa muro sulla linea di porta. Nel finale si registra il forcing della Juventus e il gol del definitivo 1-0 di Cambiaso, a tempo quasi scaduto.

Classifica Serie A

Juventus 23 Inter 22 Milan 21 Napoli 17 Fiorentina 17 Atalanta 16 Bologna 15 Roma 14 Lazio 13 Lecce 13 Monza 12 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Verona 8 Empoli 7 Udinese 6 Salernitana 4 Cagliari 3