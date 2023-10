Juventus-Verona, il gesto di Faraoni scatena la furia dei bianconeri | VIDEO

CalcioWeb

L’anticipo serale della 10ª giornata del campionato di Serie A ha regalato la sfida tra Juventus e Hellas Verona. La partita dei bianconeri è stata sfortunata e condizionata dai due gol annullati a Moise Kean. Nel finale una ‘zampata’ di Cambiaso ha regalato tre punti importantissimi e la vetta della classifica dopo più di tre anni.

La Juventus passa subito in vantaggio, ma il gol di Kean viene annullato per un… tacchetto in fuorigioco. Nella ripresa è ancora l’attaccante bianconero a trovare l’1-0, ma anche in questo caso il gol viene annullato. Il motivo? Una ‘sbracciata’ all’avversario Faraoni.

La decisione dell’arbitro è giusta, ma un gesto del calciatore dell’Hellas Verona ha scatenato il caso. Dopo il colpo subito, Faraoni sembra in grado di rialzarsi, poi crolla subito dopo il gol di Kean. Il gesto è stato considerato antisportivo.

Complimenti per la correttezza di Faraoni. #JuventusVerona pic.twitter.com/8EvUNmji5e — Daniele De Felice (@DanieleBibo) October 28, 2023