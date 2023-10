Kean, messaggio polemico sui social: “gli imbroglioni non si fermano…”

CalcioWeb

Non si placano le polemiche sulla 10ª giornata del campionato di Serie A. In particolar modo continuano a scatenarsi le reazioni sulla sfida tra Juventus e Hellas Verona, anticipo serale del massimo torneo italiano.

La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Cambiaso a tempo quasi concluso. La partita ha fatto discutere anche per i due gol annullati a Kean, il primo per un fuorigioco millimetrico e il secondo per un fallo. Proprio il contatto tra Kean e Faraoni ha alzato un vero e proprio polverone. Le immagini mostrano il calciatore del Verona accasciarsi nettamente in ritardo e dopo aver visto la palla entrare in rete. Il gesto è stato considerato antisportivo.

“Hustlers don’t stop , they keep goin’!”, ha scritto proprio Kean sui social. “Gli imbroglioni non si fermano, continueranno ad andare avanti”, la traduzione che sembra lasciare pochi dubbi sul destinatario.