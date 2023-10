Allarme Lazio! Immobile apre a un addio amaro e punta il dito

CalcioWeb

“Forse molti si dimenticano che, quando sono arrivato qui, nel 2016, non era come adesso. Non si sapeva nemmeno chi sarebbe stato l’allenatore. Adesso che facciamo la Champions mi vogliono parcheggiare fuori? Non mi sembra il massimo come riconoscimento. Ma io vado avanti, come ho sempre fatto“. Ciro Immobile non è uno di quei calciatori chiacchieroni, sempre sotto la luce dei riflettori.

Il bomber campano parla poco e cerca di farlo in maniera decisa. Per questo motivo, nelle ultime ore, le parole rilasciate in un’intervista a “Il Messaggero”, hanno fatto scattare un vero e proprio allarme. Immobile è stufo delle critiche e pensa a un clamoroso addio.

Ciro d’Arabia

Immobile ha parlato apertamente delle offerte ricevute dall’Arabia Saudita e di come, rispetto alla scorsa estate, la sua posizione possa cambiare. “È una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. – ha dichiarato l’attaccante – Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio“.