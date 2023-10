Los Angeles Fc, l’autogol di Chiellini è da centravanti vero | VIDEO

CalcioWeb

Giorgio Chiellini è sempre più protagonista in MLS, nel bene e nel male. L’ex Juventus è sceso in campo dal primo minuto nella sfida tra Austin e Los Angeles Fc e il risultato di 2-4 ha dimostrato la superiorità in campo. I Los Angeles Fc si confermano al secondo posto con 51 punti, ancora a 38 punti l’Austin Fc.

Partenza sprint dei Los Angeles Fc, in grado di portarsi sul risultato di 0-4 con i gol realizzati da Tillman, Bouanga (autore di una doppietta) e Olivera. Nel finale si registra la reazione dell’Austin Fc: al 75′ Vaisanen si sblocca, in pieno recupero il clamoroso autogol di Chiellini.

L’intervento del difensore è stato goffo, il tentativo di ‘liberare’ l’area si è trasformato in un anticipo da centravanti vero nella porta sbagliata.

Ieri Bonucci ha segnato la sua prima rete con l’Union Berlino, un rigore, ma poi il B.Dortmund ha vinto 4-2. Invece nella notte anche l’altro ex centrale della Juventus s’è fatto notare! #Chiellini con un perfetto tuffo-colpo di testa fa autogol nel recupero, comunque 2-4 LAFC! pic.twitter.com/d0ZC3OR4lS — Valina (@valinavb) October 8, 2023