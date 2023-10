Lukaku, l’accoglienza di San Siro è caldissima: la ‘risata’ infiamma l’ambiente | VIDEO

CalcioWeb

E’ appena iniziata Inter-Roma, big match della 10ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria della Juventus per tornare in testa alla classifica del massimo torneo italiano. La compagine di José Mourinho è in grande ripresa e punta le zone altissime della classifica.

E’ una partita particolare per Romelu Lukaku, il grande ex della partita. L’accoglienza di San Siro è stata caldissima, i tifosi sono ancora ‘scottati’ dalle vicende estive di calciomercato.

Gli ultras hanno invitato a usare i fischietti a ogni tocco di palla del belga per “distruggerlo psicologicamente. Rendiamogli la vita, in campo, un inferno. Ci ha pugnalato alle spalle, nella notte come il peggiore dei ladri”. Il belga ha risposto ai cori con una… risata.

La risata di Lukaku quando parte il coro contro di lui. pic.twitter.com/PndmS9BvLx — Alessandro (@90ordnasselA) October 29, 2023

Il frastuono assordante che ha accolto Lukaku. Il belga è entrato applaudendo. pic.twitter.com/8sidzXTVAK — Pasquale Guarro (@GuarroPas) October 29, 2023