Lukaku e l’estate turbolenta: l’attaccante annuncia rivelazioni bomba

CalcioWeb

Romelu Lukaku continua a confermarsi uno dei migliori attaccanti in circolazione e l’impatto con la maglia della Roma è stato devastante. Il belga ha trovato un po’ di tranquillità in giallorosso dopo l’ultima estate turbolenta per i casi con Chelsea, Inter e il mancato scambio con la Juventus.

“Chi mi conosce sa che non mi piace girarci intorno, parlerò per tempo, ma se dicessi davvero com’è andata l’estate scorsa tutti rimarrebbero scioccati”. E’ quanto dichiarato dal calciatore in conferenza stampa dal Belgio.

Oltre all’Inter ed alla Juve, il belga era stato accostato anche all’Arabia Saudita. “Sono stato onorato di questo interesse dell’Al Hilal, ma dopo le conversazioni non ero del tutto convinto. Sono il club più grande del Medio Oriente e il campionato lì diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora andarmene dall’Europa”.

Sul passaggio in giallorosso: “alla Roma mi sono trovato subito bene fin dalla trattativa e devo ringraziare anche Radja Nainggolan per il contatto con la società. Mi ha informato sulla squadra e sui tifosi. Naturalmente ho avuto anche molte conversazioni con José Mourinho prima di firmare”.