Malore Bas Dost, come sta il calciatore? Il messaggio sui social

Grosso spavento ieri sera durante la partita del campionato olandese tra AZ Alkmaar e NEC Nijmegen. Sull’1-2 il calciatore Bas Dost ha accusato un malore ed è crollato a terra. La partita è stata inizialmente interrotta e poi abbandonata definitivamente.

Un momento spaventoso sia per i giocatori che per i tifosi, ma fortunatamente Dost è fuori pericolo. Sui profili social del NEC Nijmegen è stata condivisa una foto del calciatore in ospedale, col pollice in su, accompagnata da un virgolettato: “sto bene. L’aiuto che ho ricevuto sul campo è stato fantastico. Sono in ospedale ora e sto bene. Grazie per tutto il supporto!”, ha dichiarato Dost.