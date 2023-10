Manchester United, i tifosi sono già stufi di Onana: ‘petizione’ per il grande ritorno

CalcioWeb

Inizio di stagione shock per André Onana, ex portiere dell’Inter. Dopo la bella stagione in Italia con la maglia nerazzurra, l’estremo difensore non è stato in grado di confermarsi al Manchester United e l’inizio di stagione è stato un disastro. Il 27enne si è dimostrato incerto in quasi tutte le partite e il punto più basso è stato raggiunto proprio nella sfida di ieri contro il Galatasaray.

I Red Devils rischiano il fallimento anche in Champions League e dopo la sconfitta contro Icardi e compagni la situazione si è ulteriormente complicata. La doppietta dell’ex Atalanta Hojlund non è bastata per conquistare un risultato positivo e nel mirino è finito l’estremo difensore ex Inter.

Il portiere non è stato reattivo in occasione del primo gol di Zaha, poi ha commesso un grave errore con i piedi nell’azione che ha portato all’espulsione di Casemiro. Infine è rimasto a metà strada sul gol di Icardi. L’investimento da quasi 60 milioni di euro non ha portato i frutti sperati e i tifosi hanno avviato una ‘petizione’ social per l’avvicendamento in porta e il grande ritorno dello svincolato De Gea.