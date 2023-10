Marcos Leonardo show: doppietta e rendimento fantastico prima di sbarcare a Roma | VIDEO

CalcioWeb

Marcos Leonardo è consiserato uno dei migliori attaccanti di prospettiva in circolazione. E’ un calciatore classe 2000 con capacità di giocare in diverse zone dell’attacco, soprattutto da prima o seconda punta. E’ un centravanti rapido, bravo ad attaccare lo spazio e dotato di un ottimo fiuto per il gol.

Attualmente gioca al Santos e continua a trascinare la squadra con grandissime prestazioni. Nell’ultima partita è stato un grande protagonista della vittoria contro il Vasco con il punteggio di 4-1. Prima il vantaggio con un perfetto calcio di rigore, poi il 3-1 con un tiro ad incrociare.

Il rendimento del brasiliano è di altissimo livello: il classe 2003 ha già raggiunto 11 gol ed è considerato uno dei calciatori più importanti di tutto il campionato. La Roma ha chiuso l’affare sulla base di circa 10 milioni di euro più bonus e già da gennaio dovrebbe indossare la maglia giallorossa.

Santos 3×1 Vasco ⚽️ Marcos Leonardo

🥾 Jean Lucas 🏆 Brasileirão Série A | 25ª rodada pic.twitter.com/BGz83IQfam — Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) October 1, 2023