Messi Pallone d’Oro, l’omaggio a Maradona è speciale | VIDEO

Serata speciale, quella di ieri, per Leo Messi, che ha ricevuto il suo 8° Pallone d’Oro in carriera. Il calciatore argentino felice ed emozionato ha parlato davanti a tutti i presenti alla cerimonia di ieri, menzionando anche Diego Armando Maradona, nel giorno del suo compleanno, facendo emozionare proprio tutti.

Le parole di Messi

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, Lautaro, Julian, e tutti loro. Non voglio dimenticare Haaland e Kylian, che hanno avuto un’annata incredibile. Haaland ha vinto tutto e senza dubbio nei prossimi anni porterà a casa questo premio. I giocatori si rinnovano ma il livello non si abbassa mai, ci divertiremo ancora per tanti anni. L’unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo, è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l’Argentina campione“, ha affermato.

“Grazie a mia moglie, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego. Oggi è il suo compleanno, non penso ci sia posto migliore per augurargli buon compleanno, con così tanti buoni giocatori, allenatori e persone che amano il calcio, come lo amava lui. Ovunque tu sia, buon compleanno Diego“, ha concluso.