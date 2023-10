Il Milan corre ai ripari dopo l’infortunio di Kalulu: bloccato il difensore per gennaio

CalcioWeb

Il Milan è reduce dal pareggio in trasferta contro il Napoli e in generale il rendimento delle ultime giornate è stato molto altalenante. In Serie A la squadra di Stefano Pioli ha perso la testa della classifica e attualmente occupa il terzo posto alle spalle di Inter e Juventus. La squadra si prepara per la partita contro l’Udinese con il chiaro obiettivo di tornare al successo.

Non arrivano buone notizie sull’infortunio di Pierre Kalulu che domenica a Napoli ha riportato la lesione del tendine retto femorale sinistro. Il difensore francese rischia di rimanere lontano dal rettangolo di gioco per almeno quattro mesi. Il Milan ha deciso di correre ai ripari per la difesa: conferme sul nome di Miranda come vice-Theo Hernandez. Per il ruolo di centrale è stato bloccato un vecchio obiettivo: Konstantinos Koulierakis.

Chi è Konstantinos Koulierakis

Konstantinos Koulierakis è un difensore greco classe 2003, difensore del PAOK e della Nazionale greca. E’ un difensore centrale di piede sinistro con capacità di giocare centrale di difesa sia a destra che a sinistra. Cresciuto nelle giovanili del PAOK, la prima esperienza è stata nella squadra B.

Si dimostra un calciatore affidabile e viene promosso con i grandi. Poi l’esordio in prima squadra e il primo gol il 30 gennaio 2023 nella vittoria casalinga per 3-2 contro il Levadeiakos. Nel settembre 2022 è stato convocato per la prima volta con la Nazionale greca dall’allenatore Gustavo Poyet, per le partite di UEFA Nations League.