Milan, emergenza in porta: contro la Juventus gioca il terzo portiere

Situazione critica in casa Milan. Come spesso accade, al rientro della sosta per le gare delle Nazionali si fa la conta dei calciatori infortunati. I rossoneri hanno perso solo Chuckwueze, infortunatosi con la Nigeria, e potrebbero ritenersi quasi fortunati, se non fosse per la vera e propria emergenza presente in un reparto a dir poco fondamentale.

Stiamo parlando del primo ruolo in ordine di formazione, quello del portiere. Mike Maignan, espulso contro il Genoa, salterà il big match contro la Juventus. Marco Sportiello, secondo portiere dei rossoneri, già chiamato in causa in stagione con ottime prove, sembrava pronto a tornare fra i pali, ma ha rimediato una lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro che lo terrà fuori 10 giorni prima di un nuovo consulto medico.

Stefano Pioli sarà dunque costretto a chiamare in causa un nuovo protagonista fra i pali. No, non stiamo parlando di Olivier Giroud che tanto bene ha fatto nel finale della partita contro il Genoa, ma di Antonio Mirante, terzo portiere dei rossoneri. Non sarà della partita nemmeno Theo Hernandez, squalificato. Per i rossoneri si prospetta un big match in salita.