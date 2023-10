Vida ‘Loca’ a San Siro, ‘Thiaw Thiaw’ Milan: la Juventus vince il big-match | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ della Juventus il big match della 9ª giornata del campionato di Serie A contro il Milan. I bianconeri si confermano una seria candidata anche alla vittoria dello scudetto e rispondono ai successi di Inter e Napoli. La classifica nelle zone alte è sempre più ‘corta’ ed il passo falso rischia di portare conseguenze ai rossoneri soprattutto dal punto di vista mentale. La partita è stata condizionata dall’espulsione d Thiaw.

I padroni di casa si schierano con il tridente formato da Leao, Giroud e Pulisic, gli ospiti rispondono con la coppia Milik-Kean. Nei primi minuti la partita è equilibrata e la prima vera occasione è per Giroud, si salva il portiere Szczesny. Non si registrano grandi occasioni da gol, poi al 40′ la gara svolta: Thiaw ferma Kean, per l’arbitro è espulsione e rossoneri in 10. Proprio l’attaccante bianconero ha sul piede il pallone del vantaggio. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa Allegri si gioca la carta Vlahovic e Pioli risponde con Jovic. Al 63′ i bianconeri passano: tiro dalla distanza di Locatelli e la deviazione di Krunic mette fuori causa il portiere Mirante. Il Milan ci prova con Romero, ma il risultato non cambia: finisce 0-1. La Juventus si porta a -1 dal Milan e mantiene il -2 dall’Inter.

La classifica

Inter 22 Milan 21 Juventus 20 Fiorentina 17 Napoli 17 Atalanta 16 Roma 14 Bologna 14 Lazio 13 Lecce 12 Monza 12 Frosinone 12 Sassuolo 10 Torino 9 Genoa 8 Verona 8 Udinese 5 Empoli 4 Salernitana 4 Cagliari 3