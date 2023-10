Milan-Juventus, espulsione di Thiaw: svolta la partita | VIDEO

CalcioWeb

Milan e Juventus sono in campo per la 9ª giornata del campionato di Sere A. La stagione inizia ad entrare sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. I rossoneri e i bianconeri sono grandi candidati per lo scudetto.

La prima parte di gara è equilibrata, poi al 40′ la partita svolta: palla lunga per Kean, il difensore del Milan Thiaw ferma l’avvervario e per l’arbitro è cartellino rosso. Subito un cambio per Pioli: fuori Pulisic e dentro Kalulu.

Moise Kean making it difficult for Malick Thiaw. pic.twitter.com/ALiB0ZdAq5 — Max Statman (@emaxstatman) October 22, 2023