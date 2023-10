Milan-Juventus, Pioli polemico: “giallo a Gatti dopo 22 falli…”

CalcioWeb

Il big match della 9ª giornata del campionato di Serie A tra Milan e Juventus si è concluso sul risultato di 0-1 con un gol nella ripresa del centrocampista Locatelli. Al fischio finale il tecnico Stefano Pioli si è presentato ai microfoni dei giornalisti e non sono mancate le polemiche.

“Non ho detto niente alla squadra. Non credo che sia il momento opportuno, c’è troppa tensione e troppa delusione. Non è il risultato che speravamo, abbiamo fatto una buona partita sia in 11 sia in 10. Si poteva essere un po’ più attenti, non siamo mai stati inferiori e ci dispiace aver perso una partita del genere. Dopo il rosso a Thiaw ho pensato fosse giusto togliere un attaccante”, le parole a DAZN.

“Leao? Ha messo in difficoltà Gatti che gli ha fatto tantissimi falli. Il regolamento dice che se commetti falli ripetuti poi scatta l’ammonizione, questa volta il giallo è arrivato dopo 22 falli”.