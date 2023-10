Napoli, De Laurentiis irrompe durante la conferenza di Garcia: il bersaglio è chiaro | VIDEO

CalcioWeb

E’ una vigilia di tensione in casa Napoli. La squadra di Rudi Garcia si prepara per la delicata trasferta contro l’Hellas Verona con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente sconfitta contro la Fiorentina. Il presidente De Laurentiis continua a confermarsi un fiume in piena e non ha gradito le ultime voci durante la sosta per le Nazionali.

Il chiaro riferimento è alle notizie sull’esonero di Rudi Garcia ed i contatti con l’allenatore Antonio Conte, poi smentiti in parte dal numero uno azzurro.

De Laurentiis irrompe durante la conferenza

Il presidente De Laurentiis si è preso la scena anche durante la conferenza stampa di Rudi Garcia, ha interrotto l’allenatore e si è scagliato contro i giornalisti.

“Il problema non è che lui fa un analisi come a scuola “buoni e cattivi” perché non esistono. Quello che non fa onore a qualcuno di voi e io questo ve lo dico da diciotto anni, è quando uno legge cose di mercato inventate di sana pianta e io rimango sorpreso e spero sempre che le cose cambino. Allora io chiamo il giornalista e gli chiedo: “perché hai scritto questa inesattezza?” E lui: “devo riempire le pagine, non riesco a parlare con nessuno di voi”. Ma così non va bene. Serve professionalità”.

Quello che sta succedendo a Napoli è davvero ridicolo, De Laurentiis irrompe nella conferenza stampa di Garcia per deridere i giornalisti. E poi fa interrompere la live, e menomale che c’era democrazia. pic.twitter.com/V8kcAq9es3 — I Gigi 78 I (@Vicidominus) October 20, 2023